Letta vede Renzi e insiste sul “campo largo” (Di sabato 12 febbraio 2022) Altro che cambiare strategia di alleanze, quello che sta succedendo dopo il voto per il Quirinale conferma ancora di più che il progetto del "campo largo" deve essere portato avanti, per Enrico Letta. Un campo largo dal quale, tanto più ora, non è pensabile escludere nessuno a priori, nemmeno quel Matteo Renzi che gli alleati di Articolo 1 - ma anche la sinistra Pd - considerano ormai "di destra". Un parlamentare vicino al segretario spiega che in fondo è la solita linea: "Enrico ha sempre detto di voler dialogare con tutti da Fratoianni a Bonelli, fino a Renzi e Calenda. Noi non chiudiamo la porta a nessuno". E certo non è pensabile chiudere la porta adesso, alla vigilia di una nuova tornata di amministrative, a un anno dalle politiche e con il Movimento 5 stelle a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 febbraio 2022) Altro che cambiare strategia di alleanze, quello che sta succedendo dopo il voto per il Quirinale conferma ancora di più che il progetto del "" deve essere portato avanti, per Enrico. Undal quale, tanto più ora, non è pensabile escludere nessuno a priori, nemmeno quel Matteoche gli alleati di Articolo 1 - ma anche la sinistra Pd - considerano ormai "di destra". Un parlamentare vicino al segretario spiega che in fondo è la solita linea: "Enrico ha sempre detto di voler dialogare con tutti da Fratoianni a Bonelli, fino ae Calenda. Noi non chiudiamo la porta a nessuno". E certo non è pensabile chiudere la porta adesso, alla vigilia di una nuova tornata di amministrative, a un anno dalle politiche e con il Movimento 5 stelle a ...

Advertising

StefanoCalaman1 : @ste_collinelli la prima domanda che io mi faccio è chi glieli dà tutti questi soldi ad una nullità come Letta. Tot… - Leonardsgenius : @erretti42 Se dice qualcosa contro poi non può più mettersi insieme, Letta sta zitto guarda come va e poi fa quello… - AlessandroPipi4 : cittadini e politici? In Sicilia si rivede Cuffaro, Letta accoltella Conte insieme a Di Maio e poi vede Renzi, fres… - zazoomblog : Letta vede Renzi e insiste sul “campo largo” - #Letta #Renzi #insiste #“campo #largo” - zazoomblog : Letta vede Renzi: nessun centro ma si va avanti con il campo largo - #Letta #Renzi: #nessun #centro #avanti -