L'esame di maturità cambia ancora (Di venerdì 11 febbraio 2022) . A seguito delle proteste studentesche sarà dato più peso al percorso scolastico rispetto alle prove. Si parte da quest'anno, il 22 giugno, con il nuovo calcolo dei punteggi. La modifica, scrive la Stampa, «è stata decisa dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi con l'ordinanza che definisce la modalità in cui si terranno gli esami di maturità». Si era insistito sulla modifica dei punteggi d'esame martedì scorso, durante l'incontro del ministro Bianchi con i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti: dare maggior peso al percorso scolastico era una delle proposte, insieme alla cancellazione della seconda prova scritta, che però è rimasta. Le deputate Chiara Gribaudo e Manuela Ghizzoni, responsabili del Partito democratico per il settore Missione giovani e Scuola, hanno parlato con alcune associazioni studentesche e intendono inserire nei pareri ...

