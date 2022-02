Ita: al via privatizzazione, per vecchia Alitalia storia di 'fumate nere'/Adnkronos (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - E' appena nata e già apre le porte ai privati. A poco meno di 5 mesi dal decollo, il Governo accende i motori per il processo di vendita di Ita Airways. Il disco verde è arrivato dal Consiglio dei ministri che ha preso in esame il dpcm che traccia rotta dell'operazione: può prevedere un'offerta pubblica o una vendita diretta, con l'azionistaTesoro, ora proprietario al 100%, che rimarrà, in una prima fase, con una quota minoritaria e non di controllo mentre, in una seconda fase, potrà vendere l'intera quota. E, come ha indicato il ministro dell'Economia Daniele Franco, non ci sono tempi predeterminati. Fatto sta che ora la privatizzazione entra nel vivo e, almeno per Ita, non dovrebbe ripetersi la storia dei tentativi falliti o non proprio fortunati della vecchia Alitalia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. () - E' appena nata e già apre le porte ai privati. A poco meno di 5 mesi dal decollo, il Governo accende i motori per il processo di vendita di Ita Airways. Il disco verde è arrivato dal Consiglio dei ministri che ha preso in esame il dpcm che traccia rotta dell'operazione: può prevedere un'offerta pubblica o una vendita diretta, con l'azionistaTesoro, ora proprietario al 100%, che rimarrà, in una prima fase, con una quota minoritaria e non di controllo mentre, in una seconda fase, potrà vendere l'intera quota. E, come ha indicato il ministro dell'Economia Daniele Franco, non ci sono tempi predeterminati. Fatto sta che ora laentra nel vivo e, almeno per Ita, non dovrebbe ripetersi ladei tentativi falliti o non proprio fortunati della, ...

Advertising

Corriere : Ita Airways e l’offerta di Msc e Lufthansa: il governo verso l’ok - TV7Benevento : Ita: al via privatizzazione, per vecchia Alitalia storia di 'fumate nere'/Adnkronos (3) - - TV7Benevento : Ita: al via privatizzazione, per vecchia Alitalia storia di 'fumate nere'/Adnkronos (2) - - TV7Benevento : Ita: al via privatizzazione, per vecchia Alitalia storia di 'fumate nere'/Adnkronos - - fisco24_info : Ita, al via privatizzazione: per vecchia Alitalia storia di 'fumate nere': (Adnkronos) - E' appena nata e già apre… -