Incidente a Cava de’ Tirreni | muore poliziotto di 35 anni | addio a Michele

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Aveva 35Avella, ilmorto questa mattina in via Arti e Mestieri ade’. L’uomo percorreva a bordo della sua moto la strada che collegaa Nocera Superiore quando si è scontrato con un’auto probabilmente proveniente dalla direzione opposta.de’una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

de' Tirreni,: auto contro moto Polizia Inutili anche se immediati i soccorsi. L'è avvenuto all'altezza della rotonda di Santa Lucia, una frazione di. L'impatto sulla ...Tempo di Lettura: 1 minutoDE' TIRRENI. Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno, questa volta nel comune dide' Tirreni dopo un tragicoavvenuto in mattinata. Protagoniste un'auto ed una moto, che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. A perdere la vita un poliziotto di ...Dramma a Cava de’ Tirreni, dove nella mattinata di oggi 11 febbraio, si è verificato un incidente stradale. Nell’impatto ha perso la vita una persona. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che ...Un incidente stradale verificatosi questa mattina, 11 febbraio 2022, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, è costato la vita ad un uomo che era a bordo di una motocicletta. Stando a quanto si è ...