I cripto-attivisti raccolgono 54 milioni di dollari per la liberazione di Assange (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un progetto basato su blockchain è l'esempio di come le cryptovalute possono diventare una leva per l'attivismo politico e una nuova concezione della Rete

Ultime Notizie dalla rete : cripto attivisti I cripto - attivisti raccolgono 54 milioni di dollari per la liberazione di Assange Un collettivo di cripto - attivisti ha lanciato una campagna per raccogliere fondi in favore del fondatore di Wikileaks , Julian Assange, e impedirne l'estradizione negli Stati Uniti, raccogliendo in pochi giorni - ...

