Governo | all' odg Cdm misure contro peste suina e riordino Irccs

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri convocato oggi esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (Presidenza - Politiche agricole - Salute - Transizione ecologica); disegno di legge delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Salute); leggi regionali e varie ed eventuali. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio.

