GF Vip, Katia Ricciarelli umilia ancora Miriana Trevisan: la reazione dei fan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli continua imperterrita a umiliare e sminuire Miriana Trevisan, nei confronti della quale sembra nutrire fin dall’inizio un astio del tutto inspiegabile. Stavolta, parlando con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, la soprano ha dichiarato che nonostante lei abbia 25 anni in più di Miriana, sembrano coetanee. Sia Nathaly che Delia sono state zitte, ma non i telespettatori da casa, che sui social – in primis su Twitter – hanno dato alla Ricciarelli della visionaria, così convinta e presuntuosa da essere ormai staccata dalla realtà. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex manda un aereo con un messaggio per Delia: “Sei l’unica” Prima di rientrare nella Casa di Cinecittà, l’attore e fotografo ha ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6,continua imperterrita are e sminuire, nei confronti della quale sembra nutrire fin dall’inizio un astio del tutto inspiegabile. Stavolta, parlando con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, la soprano ha dichiarato che nonostante lei abbia 25 anni in più di, sembrano coetanee. Sia Nathaly che Delia sono state zitte, ma non i telespettatori da casa, che sui social – in primis su Twitter – hanno dato alladella visionaria, così convinta e presuntuosa da essere ormai staccata dalla realtà. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex manda un aereo con un messaggio per Delia: “Sei l’unica” Prima di rientrare nella Casa di Cinecittà, l’attore e fotografo ha ...

