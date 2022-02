Galega | proprietà | benefici e a cosa serve

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Cos’è Laè una pianta erbacea perenne originaria dell’Europa meridionale. La specie appartiene alla famiglia delle Fabaceae, chiamate anche Leguminose o Papillionaceae, e il suo nome botanico èofficinalis. La pianta dellapuò raggiungere il metro di altezza sviluppando foglie composte imparipennate e fiori bianchi o azzurri, riuniti in racemi. I frutti sono dei piccoli legumi che contengono fino a cinque semi. Laè una pianta spontanea commestibile: a questo scopo deve essere raccolta prima della fioritura, poiché dopo questo periodo risulterebbe tossica ad alti dosaggi a causa dell’elevato contentuto di un alcaloide noto con il nome di galegina. In erboristeria e in fitoterapia dellasi utilizzano sia le parti aeree – dunque foglie e fiori – sia i semi ed è una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galega proprietà

Vanity Fair Italia

... grazie all'azione di polifenoli antiossidanti come i tannini, ostacola la digestione dei glucidi; laOfficinalis. Mediante alcaloidi ipoglicemizzanti come la galegina, stimola le...... grazie all'azione di polifenoli antiossidanti come i tannini, ostacola la digestione dei glucidi; laOfficinalis. Mediante alcaloidi ipoglicemizzanti come la galegina, stimola le...