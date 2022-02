Fuga di gas in via Pietro Micca, tecnici al lavoro per ripristinare la normalità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vigili del Fuoco, tecnici di Italgas, Iren e Smat sono al lavoro da questa mattina per individuare e bloccare una Fuga di gas in via Pietro Micca, all’angolo con piazza Castello, determinata da un danneggiamento delle tubazioni.Per consentire di lavorare in sicurezza è stata interrotta l’erogazione di gas e di energia elettrica negli isolati interessati, tra le via Pietra Micca e Viotti; la viabilità della zona è stata interdetta e modificata. Il gas fuoriuscito ha anche interessato un tratto della rete fognaria. La scorsa notte la perdita ha generato un incendio di piccole dimensioni in un alloggio dello stabile in via Pietro Micca 1; il rogo è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e lo stabile evacuato per motivi di sicurezza. Sono in ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vigili del Fuoco,di Italgas, Iren e Smat sono alda questa mattina per individuare e bloccare unadi gas in via, all’angolo con piazza Castello, determinata da un danneggiamento delle tubazioni.Per consentire di lavorare in sicurezza è stata interrotta l’erogazione di gas e di energia elettrica negli isolati interessati, tra le via Pietrae Viotti; la viabilità della zona è stata interdetta e modificata. Il gas fuoriuscito ha anche interessato un tratto della rete fognaria. La scorsa notte la perdita ha generato un incendio di piccole dimensioni in un alloggio dello stabile in via1; il rogo è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e lo stabile evacuato per motivi di sicurezza. Sono in ...

