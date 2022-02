Draghi e Franco demoliscono (di nuovo) il Superbonus

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La prima stretta sulera arrivata a metà novembre con il decreto anti-frodi che prevedeva una serie di controlli. Poi, a metà gennaio, dopo la notizia delle indagini della GdF che hanno scoperto truffe miliardarie realizzate attraverso il meccanismo della cessione del credito, è stato inserito, all’interno del decreto Sostegni Ter, un ulteriore vincolo: il divieto della cessione multipla. Da settimane però alcuni partiti, M5s e Lega su tutti, spingono per una nuova modifica che riveda questo limite, poiché, sostengono, senza una modifica si rischia di bloccare tutto il settore dell’edilizia. “Serve una revisione dei limiti della cessione del credito che sta bloccando il settore”, aveva tuonato due giorni fa il segretario della Lega Matteo Salvini. “Come Governo dobbiamo intervenire immediatamente. Porterò questo tema nel prossimo Cdm”, gli aveva fatto eco il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e il Ministr… - fattoquotidiano : Riforma del Csm, la conferenza stampa di Draghi, Cartabia e Franco dopo il Consiglio dei ministri: segui la diretta… - castell32082033 : RT @Annalis73247301: Conferenza stampa di Draghi : stoccate velenose di Draghi e Franco nei confronti di diversi giornalisti che pensavano… - PhilosophicChri : RT @Annalis73247301: Conferenza stampa di Draghi : stoccate velenose di Draghi e Franco nei confronti di diversi giornalisti che pensavano… - RistagnoAnna : RT @robertocassone: Superbonus, Draghi e Franco: «truffa tra le più grandi della Repubblica» -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Franco

...in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato via libera alla riforma della giustizia , affiancato dai Ministri della Giustizia e dell'Economia, Cartabia e. "C'...È l'intenzione manifestata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele, al termine del Consiglio dei Ministri. Cessione dei ...lo ha annunciato il ministro dell’Economia Daniele Franco, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Draghi, presente in conferenza stampa, ha dapprima ...“Chi oggi tuona ha scritto una legge senza controlli”, dice il premier pensando a grillini e leghisti. Mentre il ministro dell’Economia accusa: “Ha generato una delle più grandi truffe della storia ...