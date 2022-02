Delia reagisce in modo singolare all’aereo di Alex: “Non sono contenta…” – VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alex Belli ha mandato un aereo per Delia Duran al Grande Fratello Vip. La (ex?) moglie, però, non sembra averla presa bene ed ha palesato il suo punto di vista di fronte alla domanda di Manila: “Non sei felice?”. Delia riceve un aereo da Alex ma non la prende bene “Delia, sei l’unica donna della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 11 febbraio 2022)Belli ha mandato un aereo perDuran al Grande Fratello Vip. La (ex?) moglie, però, non sembra averla presa bene ed ha palesato il suo punto di vista di fronte alla domanda di Manila: “Non sei felice?”.riceve un aereo dama non la prende bene “, sei l’unica donna della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Delia reagisce in modo singolare all’aereo di Alex: “Non sono contenta…” – VIDEO - OssiaRosa : @INYOUREYESZ4YN @GrandeFratello Benissimo se Delia reagisce. - AmazonHelp : @blaccckout Per fortuna non la scambia per un nuovo giochino! ?? Hai già provato a chiedere ad Alexa: 'che verso fa… - Maril07985939 : @HESMYLFINELINE Ragazze PMA in bagno Delia stava parlando con Miriana e ha detto che c'è uno in casa che ci piace e… - luiss_engel : @likeirisheyes @DIDLONDRA Gli autori hanno scelto di far fare il reality al pubblico semplice, che reagisce immedes… -