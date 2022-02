Covid: risale in Puglia occupazione posti letto in Intensive (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' risalita l'occupazione dei posti letto nelle terapie Intensive pugliesi da parte dei pazienti Covid - 19: secondo il monitoraggio Agenas aggiornato a ieri sera, nelle rianimazioni il tasso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' risalita l'deinelle terapiepugliesi da parte dei pazienti- 19: secondo il monitoraggio Agenas aggiornato a ieri sera, nelle rianimazioni il tasso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in peggioramento i dati Agenas: l'occupazione dei reparti Covid risale al 29% in Italia e cresce in 8 regioni.… - AnsaPuglia : Covid: risale in Puglia occupazione posti letto in Intensive. Dati attuali confermano zona gialla per prossima sett… - AntonioParisi00 : RT @felicealfonsi: #Un treno ogni 9 minuti!! Il COVID risale!!! #Sindaco Di Roma Capitale !! Presidente della regione… - Agostino6305 : @stanzaselvaggia Signora Lucarelli, questa dichiarazione della Meloni risale a giugno del 2018 quando del covid 19… - salernonotizie : Covid, in Campania risale l’incidenza al 13%. I morti sono 20 -