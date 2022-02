Belén Rodriguez nel mirino degli haters per «capelli | trucco e presunto botulino»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La showgirl argentina, al debutto come conduttrice de Le Iene, è stata investita dall'odio social per la sua immagine: alla gognae acconciatura sbagliati e, soprattutto, (sospetto) abuso di chirurgia estetica. Perché nel 2022 siamo ancora al punto di dover subire critiche feroci per scelte d'immagine assolutamente personali?