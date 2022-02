Anzio, al via i lavori in zona Sacida – Lido dei Pini. Fontana: ‘Mantenuto l’impegno con i cittadini’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ad Anzio, con l’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, proseguono i lavori per la riqualificazione del territorio comunale. Nella giornata di ieri sono stati aperti i cantieri nella zona 5, Sacida – Lido dei Pini, con la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Malvito Vecchiarelli ed uno stanziamento complessivo pari a 300.000 euro. Al via i lavori in zona Sacida – Lido dei Pini “A seguire, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – saranno immediatamente asfaltate le strade bianche al Quartiere Sacida, in Via Lago di Bracciano, Via Lago di Como, Via Trasimeno e Via Lago di Bolsena. Era un impegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ad, con l’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, proseguono iper la riqualificazione del territorio comunale. Nella giornata di ieri sono stati aperti i cantieri nella5,dei, con la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Malvito Vecchiarelli ed uno stanziamento complessivo pari a 300.000 euro. Al via iindei“A seguire, – afferma il Vicesindaco con delega aipubblici, Danilo– saranno immediatamente asfaltate le strade bianche al Quartiere, in Via Lago di Bracciano, Via Lago di Como, Via Trasimeno e Via Lago di Bolsena. Era un impegno ...

