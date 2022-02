Ancora con mascherine all’aperto in Campania? C’è l’annuncio di De Luca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato quest’oggi attraverso i social dove ha informato i cittadini della situazione pandemica attuale parlando anche dell’obbligo dell’uso della mascherina che resterà valido per la regione campana. Ecco quanto emerso: “Grazie a Dio la situazione migliora in maniera sensibile in tutta Italia e in Campania. Il governo decide che l’uso della mascherina all’esterno non è più obbligatorio, invece qui resta. Non è un grande sacrificio, vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in giro. Il governo dice che l’uso all’esterno della mascherina non è più obbligatorio, ma bisogna tenerla in tasca e indossarla nel momento in cui si riscontra un assembramento quando si passeggia. In una strada commerciale però questo è difficile da gestire e diventa molto più ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il governatore della, Vincenzo De, ha parlato quest’oggi attraverso i social dove ha informato i cittadini della situazione pandemica attuale parlando anche dell’obbligo dell’uso della mascherina che resterà valido per la regione campana. Ecco quanto emerso: “Grazie a Dio la situazione migliora in maniera sensibile in tutta Italia e in. Il governo decide che l’uso della mascherina all’esterno non è più obbligatorio, invece qui resta. Non è un grande sacrificio, vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in giro. Il governo dice che l’uso all’esterno della mascherina non è più obbligatorio, ma bisogna tenerla in tasca e indossarla nel momento in cui si riscontra un assembramento quando si passeggia. In una strada commerciale però questo è difficile da gestire e diventa molto più ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora con Prima immagine dal telescopio Webb, è di una stella Nella missione l'Italia ha un ruolo importante, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). La ... la cui luce è stata catturata da ciascuno dei 18 segmenti dello specchio primario (non ancora ...

Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso A Piazza Affari sono ancora protagonista le banche , con Banco BPM che chiude in rialzo del 9,8% dopo le speculazioni su una possibile offerta in arrivo da UniCredit . Un portavoce di UniCredit ha ...

Una condizione ancora “infernale” per troppe persone con epilessia Superando.it Covid: 67.152 nuovi contagi con 663mila tamponi, 334 decessi Sono ancora in discesa a 67.152 i nuovi contagi da Covid (circa 8mila in meno rispetto a ieri) con 663mila tamponi (-20mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra ...

"Ghiaccio Verde" con la grande delusione azzurra del super-g e i sogni di Goggia e De Aliprandini Appuntamento oggi, dalle ore 18.30 (su Facebook e YouTube di NEVEITALIA), nel salotto condotto da Alessandro Genuzio e con nostro consueto ospite Paolo De Chiesa. Italia ancora ferma all'argento di ...

