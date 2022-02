Zidane è Zidane anche quando gioca con gli amici (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da persona nata a fine anni ‘90, che non ha quindi potuto godere del suo massimo splendore, mi fermo a guardare ogni qualvolta mi capita di imbattermi in video di vecchie partite di Zidane. Credo di conoscere a memoria le sue partite contro il Brasile nel 2006 e contro il Portogallo nel 2000, il dribbling di tacco al Valencia culminato in un assist per Portillo e quello in cui stordisce Beckham senza neanche toccare la palla. Negli ultimi tempi, su YouTube e Twitter proliferano diversi account dedicati a Zidane: canali capaci di riesumare sue esibizioni in periferiche partite di Serie A o di qualificazioni ai mondiali. Uno dei miei filoni preferiti però è senza dubbio quello di Zidane lontano da contesti competitivi. Si tratta di spezzoni di suoi allenamenti o di ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da persona nata a fine anni ‘90, che non ha quindi potuto godere del suo massimo splendore, mi fermo a guardare ogni qualvolta mi capita di imbattermi in video di vecchie partite di. Credo di conoscere a memoria le sue partite contro il Brasile nel 2006 e contro il Portogallo nel 2000, il dribbling di tacco al Valencia culminato in un assist per Portillo e quello in cui stordisce Beckham senza netoccare la palla. Negli ultimi tempi, su YouTube e Twitter proliferano diversi account dedicati a: canali capaci di riesumare sue esibizioni in periferiche partite di Serie A o di qualificazioni ai mondiali. Uno dei miei filoni preferiti però è senza dubbio quello dilontano da contesti competitivi. Si tratta di spezzoni di suoi allenamenti o di ...

