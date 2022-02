Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)DEL 10 FEBBRAIOORE 08.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONESUD E PONTINA. IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E ARDEATINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLAFIUMICINO FILE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA DIREZIONE VITERBO. IN ENTRATA ACODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...