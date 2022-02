Vaccino | Aifa | “Non ci sarà una quarta dose ma un richiamo | speriamo annuale” Su Novavax | “In arrivo il 24 febbraio”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il quarto“nonunama un” e “dovremo fraternizzare anche quello”. Il direttore generale dell’, Nicola Magrini, ospite ad Elisir su Rai Tre, conferma come non cinessun altro booster, ma semmai si seguirà il modello di vaccinazione già utilizzato per l’antinfluenzale. Nei giorni scorsi il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, ha chiarito che “ci sono prove insufficienti da parte dei trial clinici o dal mondo reale a supporto di una raccomandazione sulla popolazione generale” di un “secondo booster”. Magrini ha sottolineato anche altri aspetti: “L’efficacia di questi vaccini – ha spiegato – è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano ...

Secondo il direttore dell'Magrini, 'non ci sarà una quarta dose del, ma si va verso un richiamo annuale'. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato a Sky TG24 che, con ..."per sempre": la conferma dell'La comunità scientifica, “ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque”. Il presidente dell’Aifa ha poi parlato nel nuovo vaccino Novavax “è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di ...ha dato il via libera il 20 dicembre scorso e due giorni dopo è arrivato l’ok anche dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ma poi di Nuvaxovid, il vaccino di Novavax che avrebbe dovuto convincere ...