Snowboard, Pechino 2022: Chloe Kim trionfa nell’halfpipe e firma la doppietta. Argento per la Spagna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Chloe Kim conferma il pronostico della vigilia e vince la medaglia d’oro nello Snowboard halfpipe alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La statunitense ha giganteggiato al Genting Snow Park H&S Stadium, regalando emozioni sulle esigenti strutture e domando la neve cinese in maniera perentoria. La 21enne ha indirizzato la gara con una maestosa prima run, valutata dai giudici con 94.00 punti. La Campionessa del Mondo 2019 e 2021 ha bissato il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Chloe Kim, tre volte vincitrice della Coppa del Mondo, si conferma sul gradino più alto del podio ai Giochi, riuscendo a prevalere nettamente nei confronti della spagnola Queralt Castellet, abile a stampare un ottimo 90.25 nella second run. La 32enne, bronzo iridato in carica, ha dimostrato tutto il ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)Kim conferma il pronostico della vigilia e vince la medaglia d’oro nellohalfpipe alle Olimpiadi Invernali di. La statunitense ha giganteggiato al Genting Snow Park H&S Stadium, regalando emozioni sulle esigenti strutture e domando la neve cinese in maniera perentoria. La 21enne ha indirizzato la gara con una maestosa prima run, valutata dai giudici con 94.00 punti. La Campionessa del Mondo 2019 e 2021 ha bissato il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a PyeongChang.Kim, tre volte vincitrice della Coppa del Mondo, si conferma sul gradino più alto del podio ai Giochi, riuscendo a prevalere nettamente nei confronti della spagnola Queralt Castellet, abile a stampare un ottimo 90.25 nella second run. La 32enne, bronzo iridato in carica, ha dimostrato tutto il ...

