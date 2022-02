Roma, infortunio Ibanez: tegola per Mourinho, svelati i tempi di recupero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News L'infortunio di Ibanez alla Roma non influenzerà il Sassuolo Il terzino della Roma, Ivan Ibanez, è stato costretto ad abbandonare il campo durante la gara contro il Sassuolo per un… amministratore Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News L'diallanon influenzerà il Sassuolo Il terzino della, Ivan, è stato costretto ad abbandonare il campo durante la gara contro il Sassuolo per un… amministratore

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA INFORTUNIO PER ROGER IBANEZ, FUORI 5 SETTIMANE Distrazione legamento collaterale del ginocchio sinis… - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA INFORTUNIO PER ROGER IBANEZ, FUORI 5 SETTIMANE Distrazione legamento collaterale del ginocchio sinistro #SkySp… - salamalekumismo : Comunque se ne parla poco ma la roma con l'infortunio di spinazzola chr non sappiamo più dove sia ha perso davvero… - andreastoolbox : Roma, infortunio Ibanez: distrazione al collaterale del ginocchio sinistro. Fuori un mese | Sky Sport - MarkGeno147 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA INFORTUNIO PER ROGER IBANEZ, FUORI 5 SETTIMANE Distrazione legamento collaterale del ginocchio sinistro #SkySp… -