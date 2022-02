Riforma costituzionale | tutto è come sembra?

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Se qualcuno gioisce per laapprovata pochi giorni fa dal Parlamento italiano, c’è chi invece pensa a un vero e proprio “assurdo” giuridico, politico e sociale. Bello vedere la parola “ambiente” in Costituzione. Questo è da premettere. Ma il bello non sempre è utile e/o funzionale. La differenza non è solo estetica (scienza) laddove per tale, sia ben inteso, non va considerata la moda di inventarsi ogni giorno costituzional-gestori della costituzional-Carta stessa. Nella filosofia kantiana l’estetica trascendentale, ad esempio, è lo studio dei principi a priori dell’intuizione sensibile. Bene, quale sarebbe l’intuizione politico-giuridico-sociale nell’avere modificato l’art. 9 della Costituzione? Leggiamo il prima e il dopo ed uniamo alcune considerazioni. L’articolo in esame, fino a pochi giorni fa, recitava ...