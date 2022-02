Potenziare il Wi-Fi in casa: la guida (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le connessioni wireless sono ormai lo standard per collegarsi a Internet in molte case ed uffici, sia perché levano l'ingombro di tirare lunghi cavi nelle stanze, sia perché tramite di esso diventa possibile collegare alla rete lo smartphone, le console di gioco e le Smart TV. La connessione Wi-Fi si può ottenere a casa utilizzando un modem/router Wi-Fi che distribuisce il segnale nell'ambiente; ormai tutti i modem forniti dagli operatori e quelli disponibili in commercio offrono questa soluzione, così da avere un unico dispositivo per navigare senza fili (prima era necessario collegare un router Wi-Fi al vecchio modem ADSL, ma questa soluzione è ormai obsoleta e scomparsa). Purtroppo può capitare che la connessione wireless cada e i nostri dispositivi si disconnettono di frequente ,anche a causa di un segnale troppo debole o di un un'elevata interferenza con le reti ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le connessioni wireless sono ormai lo standard per collegarsi a Internet in molte case ed uffici, sia perché levano l'ingombro di tirare lunghi cavi nelle stanze, sia perché tramite di esso diventa possibile collegare alla rete lo smartphone, le console di gioco e le Smart TV. La connessione Wi-Fi si può ottenere autilizzando un modem/router Wi-Fi che distribuisce il segnale nell'ambiente; ormai tutti i modem forniti dagli operatori e quelli disponibili in commercio offrono questa soluzione, così da avere un unico dispositivo per navigare senza fili (prima era necessario collegare un router Wi-Fi al vecchio modem ADSL, ma questa soluzione è ormai obsoleta e scomparsa). Purtroppo può capitare che la connessione wireless cada e i nostri dispositivi si disconnettono di frequente ,anche a causa di un segnale troppo debole o di un un'elevata interferenza con le reti ...

