Oggi è un altro giorno | Ditonellapiaga | “Quando l’ho conosciuta è stato molto strano…”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Quella composta dae Donatella Rettore è stata una delle coppie più chiacchierate del Festival di Sanremo e così, anche se l’Ariston ha chiuso i battenti ormai da qualche, se ne continua a parlare nei salotti televisivi. In particolare,– il cui vero nome è Margherita Carducci – è stata ospite di Serena Bortone nell’ultima puntata diè un, dove ha rivelato dettagli inediti sulla loro partecipazione al Festival. “Mi sono sempre ispirata alla Rettore – ha spiegato –strano. Ho pensato potesse essere un pazzesco mentore per la mia musicasentita in discoteca, per ...

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #10febbraio: 'Che Diavoli!', 'Derby, altro Giroud', 'Febbre Vlahovic' ??? - carolafrediani : ?? (All'alba delle 18) Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di cyberattacchi a giornalisti e alle loro… - vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco 'È fondamentale essere solidali l’uno con l’altro. E per questo oggi, lo ripeto, Oggi non… - Alex_oggi : RT @lisadagliocchib: Il tuo corpo: gelosia del cielo. La mia anima: gelosia del mare. Altro cielo pensa la mia anima. Altro mare sogna il t… - grdmrn : RT @Anna2Ary: Credo che abbandonerò Twitter. Oggi TUTTI dovremmo essere qui a domandarci che significato abbia la scomparsa del Prof. Monta… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

I risultati economici del 2021 pubblicatimostrano un utile netto a 713 milioni di euro, ... Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum ha commentato: "Non potevamo celebrare inmodo il 40esimo ...Storie di un'altra epoca e di unCanada, nazionale attualmente a un passo dal qualificarsi ...non più presenza folkloristica nel calcio di alto livello ma realtà in crescita dalle basi ...Milioni di appassionati di sport in Italia e in quasi 50 paesi troveranno oggi una nuova icona dell’app sui loro cellulari. La rete Flashscore, il servizio di risultati in tempo reale più popolare al ...Nel 2015 Mosca e Kiev firmarono un cessate il fuoco che prevedeva anche le elezioni nelle regioni separatiste e il ritiro delle forze filo russe. Ma il protocollo non è mai stato del tutto implementat ...