Napoli, si rivede Anguissa: il camerunense si è allenato in gruppo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Napoli di Spalletti si è allenato questa mattina in vista della sfida contro l’Inter. Il match scudetto è in programma per la giornata di sabato alle ore 18:00 presso lo stadio “Maradona”. Al Konami Training Center si è rivisto Zambo Anguissa, tornato dalla Coppa d’Africa. Il camerunense ha svolto l’intera seduta con il gruppo. Soltanto lavoro in palestra invece per Tuanzebe. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildi Spalletti si èquesta mattina in vista della sfida contro l’Inter. Il match scudetto è in programma per la giornata di sabato alle ore 18:00 presso lo stadio “Maradona”. Al Konami Training Center si è rivisto Zambo, tornato dalla Coppa d’Africa. Ilha svolto l’intera seduta con il. Soltanto lavoro in palestra invece per Tuanzebe. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Napoli, si rivede #Anguissa: il camerunense si è allenato in gruppo - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Barcellona, recuperato #Garcia ?? Buone notizie per #Xavi in vista del #Napoli #LBDV #LeBombeDiVlad #News http… - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona, recuperato #Garcia ?? Buone notizie per #Xavi in vista del #Napoli #LBDV #LeBombeDiVlad #News - nuova_venezia : Dopo quattro sconfitte consecutive gli uomini di De Raffaele tornano a vincere in Eurocup. Ora il bilancio è in ass… - nuova_venezia : Dopo quattro sconfitte consecutive gli uomini di De Raffaele tornano a vincere in Eurocup. Ora il bilancio è in ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rivede Genoa, arriva la Salernitana e Maksimovic rivede il campo Soltanto nel finale della gara pareggiata sabato scorso in casa della Roma l'ex Napoli è riuscito a calcare nuovamente il rettangolo di gioco. Ora per lui l'ipotesi di ritrovare anche la titolarità ...

Video/ Inter Roma (2 - 0) gol e highlights: decidono Dzeko e Sanchez (Coppa Italia) Si rivede l'Inter in avanti al 13 con una girata di Dzeko murata dalla difesa giallorossa, quindi ... La sfida contro il Napoli andrà affrontata come ogni gara da agosto in avanti tenendo il campo al ...

Napoli, si rivede Anguissa: il camerunense si è allenato in gruppo Sportface.it Napoli, si rivede Anguissa: il camerunense si è allenato in gruppo Il Napoli di Spalletti si è allenato questa mattina in vista della sfida contro l’Inter. Il match scudetto è in programma per la giornata di sabato alle ore 18:00 presso lo stadio “Maradona”. Al ...

Napoli, riecco Anguissa: seduta di allenamento con il resto del gruppo centrocampista del Napoli, si è rivisto oggi in quel di Castelvolturno. Il camerunese ha svolto l’intera seduta di lavoro con il resto del gruppo, la prima dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa.

Soltanto nel finale della gara pareggiata sabato scorso in casa della Roma l'exè riuscito a calcare nuovamente il rettangolo di gioco. Ora per lui l'ipotesi di ritrovare anche la titolarità ...Sil'Inter in avanti al 13 con una girata di Dzeko murata dalla difesa giallorossa, quindi ... La sfida contro ilandrà affrontata come ogni gara da agosto in avanti tenendo il campo al ...Il Napoli di Spalletti si è allenato questa mattina in vista della sfida contro l’Inter. Il match scudetto è in programma per la giornata di sabato alle ore 18:00 presso lo stadio “Maradona”. Al ...centrocampista del Napoli, si è rivisto oggi in quel di Castelvolturno. Il camerunese ha svolto l’intera seduta di lavoro con il resto del gruppo, la prima dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa.