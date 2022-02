Napoli, infortunio Lozano: c’è una data per il possibile rientro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Napoli è alla prese con l’infortunio di Lozano. Per il messicano ci sarebbe già una possibile data per il rientro Hirving Lozano è rientrato ieri a Napoli con il braccio fasciato dopo il brutto colpo subito con il Messico. Ora lo staff medico azzurro valuterà la sue condizioni, ma le intenzioni sarebbero quelle di evitare l’intervento e andare avanti con una terapia conservativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe già una data per il possibile rientro. Lozano potrebbe infatti tornare in campo per la sfida del Bentegodi contro il Verona del prossimo 13 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilè alla prese con l’di. Per il messicano ci sarebbe già unaper ilHirvingè rientrato ieri acon il braccio fasciato dopo il brutto colpo subito con il Messico. Ora lo staff medico azzurro valuterà la sue condizioni, ma le intenzioni sarebbero quelle di evitare l’intervento e andare avanti con una terapia conservativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe già unaper ilpotrebbe infatti tornare in campo per la sfida del Bentegodi contro il Verona del prossimo 13 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Infortunio Lozano, si vuole evitare l’intervento chirurgico: quando può tornare #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Infortunio Lozano, si vuole evitare l’intervento chirurgico: quando può tornare - news24_inter : #Caicedo in dubbio per la trasferta di #Napoli ?? - cn1926it : Infortunio #Lozano, avviato l’iter del recupero: filtra ottimismo per il suo ritorno - LALAZIOMIA : Lazio, infortunio per il titolarissimo: Sarri perde pezzi - Spazio Napoli -