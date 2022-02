(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il cambio dell'assegnazione crediti alla maturità da 60 - 40 a 50 - 50 è un primo passo avanti ma molto lontano dalla nostra proposta. Non ci posritenere. Già ieri dicevamo che non accettiamo contentini. E continua ad esserci il grosso nodo del dialogo, che il MInistero continua a non volere intraprendere". Lo dice all'Adnkronos Luca, coordinatore nazionale dell'

TV7Benevento : **Maturità: Redolfi (Unione Studenti), 'non siamo soddisfatti del contentino'** - -

... ma dalle organizzazioni studentesche', spiega Lucadell'Unione degli Studenti. Una nuova mobilitazione contro laè stata infatti già programmata per venerdì prossimo, dalle ore 16, ...... che a Cagliari, Nuoro, Sondrio e Bergamo sono scesi in piazza ancora una volta contro la... "In tutto il paese non smetteremo di lottare - conclude Luca, coordinatore nazionale dell'...