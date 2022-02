Lapo Elkann tuona | “Basta attacchi beceri a Gravina | è una brava persona”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “In questi giorni il presidenteè vittima diincrociati. Oltre ad essere unaha creato le condizioni ideali per la Nazionale nel percorso che ci ha incoronato campioni d’Europa.con questi. Forza Presidente”. Lo ha scritto, rampollo della famiglia Agnelli e noto tifoso della Juventus, nel difendere il presidente della Figc Gabrielefinito nel mirino della Lega di Serie A per la vicenda delle modifiche allo statuto. SportFace.

