Koulibaly può sorridere: buone notizie dal Senegal (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly è pronto a tornare agli ordini di Luciano Spalletti. Dopo aver trionfato in Coppa d’Africa con il suo Senegal e aver partecipato ai tanti festeggiamenti nel suo paese, il Comandante dovrà aiutare il suo Napoli nella delicatissima sfida di sabato contro l’Inter. Kalidou Koulibaly Proprio durante i festeggiamenti a Dakar, capitale del Senegal, Koulibaly era stato protagonista di una disavventura: il suo cellulare era stato rubato da un tifoso. Una notizia che di certo non ha fatto piacere al capitano della nazionale: in quel cellulare erano probabilmente conservate tutte le foto e i video della grande festa in campo. Questa notte, però, Koulibaly è tornato a sorridere: il suo cellulare è stato ritrovato e gli è stato consegnato. È stato lo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidouè pronto a tornare agli ordini di Luciano Spalletti. Dopo aver trionfato in Coppa d’Africa con il suoe aver partecipato ai tanti festeggiamenti nel suo paese, il Comandante dovrà aiutare il suo Napoli nella delicatissima sfida di sabato contro l’Inter. KalidouProprio durante i festeggiamenti a Dakar, capitale delera stato protagonista di una disavventura: il suo cellulare era stato rubato da un tifoso. Una notizia che di certo non ha fatto piacere al capitano della nazionale: in quel cellulare erano probabilmente conservate tutte le foto e i video della grande festa in campo. Questa notte, però,è tornato a: il suo cellulare è stato ritrovato e gli è stato consegnato. È stato lo ...

Advertising

ParliamoDiNews : Cravero: `L`Inter sta molto bene, ma il Napoli può batterla! Koulibaly intimorisce gli avversari` #cravero… - sscalcionapoli1 : Taglialatela: “Il Napoli può competere per lo scudetto, Koulibaly deve giocare contro l’Inter, darei spazio anche a… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: L'EX - Taglialatela: 'Il Napoli può competere per lo scudetto, Koulibaly deve giocare contro l'Inter, darei spazio anch… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Taglialatela: 'Il Napoli può competere per lo scudetto, Koulibaly deve giocare contro l'Inter, darei spazio anch… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Taglialatela: 'Il Napoli può competere per lo scudetto, Koulibaly deve giocare contro l'Inter, darei spazio anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly può Marchesi: 'Inter - Napoli partita incerta, i partenopei possono tenere testa ai nerazzurri' Ovviamente anche il Napoli abbonda di qualità, e se Osimhen dovesse recuperare lo smalto e se Koulibaly e Anguissa dovessero tornare in forma il Napoli può ottenere grandi risultati. La partita è ...

Napoli, Lozano è rientrato in città: da valutare i tempi di recupero In attesa di qualche informazione in più, il Napoli può già togliere Lozano dall'elenco dei ... Napoli, Koulibaly 'capitan futuro' ma prima serve il rinnovo

Napoli, tornano Koulibaly e Anguissa: ci saranno con l'Inter? Fantacalcio ® Ovviamente anche il Napoli abbonda di qualità, e se Osimhen dovesse recuperare lo smalto e see Anguissa dovessero tornare in forma il Napoliottenere grandi risultati. La partita è ...In attesa di qualche informazione in più, il Napoligià togliere Lozano dall'elenco dei ... Napoli,'capitan futuro' ma prima serve il rinnovo