Jeremias Rodriguez col padre Gustavo a L’Isola dei Famosi | la mia teoria sta prendendo forma

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sarebbe anchefra i naufraghi della nuova edizione dedei. Il ragazzo, famoso per essere il fratello di Belen, ha già partecipato all’ultima edizione dedeifirmata Alessia Marcuzzi, dove ha conosciuto e si è innamorato di Soleil Sorge., secondo quanto riportato da TvBlog, farebbe parte delle coppie e parteciperebbe insieme a suo. Questa ennesima accoppiata conferma la miascritta su questo sito settimane fa, ovvero che la categoria “coppie” del cast della nuova edizione sarà composta da ex naufraghi che torneranno in gioco questa volta accompagnati da un parente. Fra loro ...

e suo padre Gustavo nel cast dell'Isola dei Famosi 2022? L'indiscrezione Tra poco più di un mese tornerà su Canale 5 L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi . E di rumor sul cast della ...Ebbene, pare ci sarà anche quest'anno: Tv Blog ha svelato chee papà Gustavo sono vicini all'Isola dei Famosi 2022 . Al momento sarebbe tutto in via di definizione, nulla di sicuro.A tal proposito il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato che potrebbe esserci il clamoroso ritorno dei Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022. In base alle indiscrezione sembra ci siano delle ...Solo poco fa sempre il noto portale ha fatto anche sapere che gli autori starebbero valutando l’idea di avere in Honduras anche Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo! Come sappiamo solo qualche anno ...