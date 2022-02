“Io chiusa in camera, senza mangiare”. GF Vip, Katia Ricciarelli se la prende con Nathaly Caldonazzo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora grandi tensioni al ‘GF Vip’ e ad arrabbiarsi è stavolta Katia Ricciarelli. La soprano non ha gradito assolutamente il comportamento della coinquilina e non le ha mandate a dire. Ce l’ha in particolare con Nathaly Caldonazzo, infatti le due hanno avuto una discussione decisamente molto animata. Se comunque venerdì 11 febbraio Alfonso Signorini avrà ancora una tregua, visto che non avrà luogo la puntata in diretta, a partire da lunedì 14 si preannunciano settimane davvero infuocate. Katia Ricciarelli ha parlato anche di Miriana Trevisan nelle scorse ore: “Stavo guardando che c’ho 25 anni in più della Miriana, ma non sembra”. Sui social l’uscita di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan ha già scatenato la reazione dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora grandi tensioni al ‘GF Vip’ e ad arrabbiarsi è stavolta. La soprano non ha gradito assolutamente il comportamento della coinquilina e non le ha mandate a dire. Ce l’ha in particolare con, infatti le due hanno avuto una discussione decisamente molto animata. Se comunque venerdì 11 febbraio Alfonso Signorini avrà ancora una tregua, visto che non avrà luogo la puntata in diretta, a partire da lunedì 14 si preannunciano settimane davvero infuocate.ha parlato anche di Miriana Trevisan nelle scorse ore: “Stavo guardando che c’ho 25 anni in più della Miriana, ma non sembra”. Sui social l’uscita dinei confronti di Miriana Trevisan ha già scatenato la reazione dei ...

