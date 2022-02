‘Il Riformista’, veleno su ‘Report’ e Ranucci: «Compiti fittizi ai freelance, ma volevano materiale su un politico del Nord» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Riformista sostiene di essere entrato in possesso di documenti che getterebbero ombre sul programma di RaiTre Report e sul coordinatore Sigfrido Ranucci. Secondo il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, Ranucci avrebbe offerto soldi a freelance che gli proponevano filmati per danneggiare la reputazione di un politico del Nord. Stando al Riformista, Ranucci chiese l’invio dei filmati in forma anonima per posta, proponendo poi al freelance di fatturargli un servizio sulla Calabria. L’articolo sostiene che, per ottenere il pagamento dalla Rai, Ranucci disse al freelance che avrebbe garantito in prima persona sul valore giornalistico del servizio sulla Calabria, prima di metterlo in soffitta e utilizzare le immagini contro il ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Riformista sostiene di essere entrato in possesso di documenti che getterebbero ombre sul programma di RaiTre Report e sul coordinatore Sigfrido. Secondo il quotidiano diretto da Piero Sansonetti,avrebbe offerto soldi ache gli proponevano filmati per danneggiare la reputazione di undel. Stando al Riformista,chiese l’invio dei filmati in forma anonima per posta, proponendo poi aldi fatturargli un servizio sulla Calabria. L’articolo sostiene che, per ottenere il pagamento dalla Rai,disse alche avrebbe garantito in prima persona sul valore giornalistico del servizio sulla Calabria, prima di metterlo in soffitta e utilizzare le immagini contro il ...

