Gol Boga | primo gioiello con l’Atalanta per l’ex Sassuolo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) che batte imparabilmente Terracciano in Coppa Italiagol con la maglia delper Jeremyche non segnava da 9 mesi trova la rete del 2-1 nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Lampo al minuto 57 dell’esterno ivoriano che, dopo una serpentina di qualità e caparbietà, piazza imparabilmente il pallone alle spalle di Terracciano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

dannap1997 : Ale sinistre Atalanta Boga Milan Leao Juve Chiesa Napoli zero gol su azione da maggio 2021 - phiol97 : Bellissimo gol di Boga. Ma da sottolineare l'apertura lunga di Teun Koopmeiners ??? - saulnigg : RT @jumptarvo: boga più gol di lutero dal 17 dicembre - mattiavalerio15 : Gran gol di Boga. Peccato che non è continuo. Sarebbe veramente un gran giocatore. La difesa della Fiorentina non… - CommJumped : @cesololinter_19 Gol e 2 mesi fuori>>> rendimento costante di boga -

Al 45' Atalanta vicina al: cross basso di Zappagosta, tocco diche coglie il palo. Igor al posto di Milenkovic, Maleh invece di Bonaventura e Saponara preferito a Ikoné. Queste le scelte ...... qui però idi Venuti, Krzysztof Piatek e Youssef Maleh hanno portato la Viola ai quarti di ... Musso; Demiral, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi,56' - Boga ne punta due, vince un rimpallo con Quarta e poi a tu ... l'Atalanta pareggia alla prima vera occasione da gol, che rete di Zappacosta. 30' - GOL DELL'ATALANTA. Una rete incredibile di ...come Boga, chissà se risulterà decisivo o meno, come Ikoné per la Fiorentina”. (Fiorentina.it) Questa squadra sta lottando con due squadre a parer mio superiori sulla carta, Roma e Lazio. Chiaro che è ...