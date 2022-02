GF Vip, continuano i problemi per Sophie: Alessandro svela il malore in casa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aumenta la preoccupazione per lo stato di salute di Sophie Codegoni al GF Vip, si parla di un malore ma la regia stacca subito il video. Giusto qualche giorno fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aumenta la preoccupazione per lo stato di salute diCodegoni al GF Vip, si parla di unma la regia stacca subito il video. Giusto qualche giorno fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

gayburg : Al Grande Fratello Vip continuano a tener banco i discorsi sulla tavoletta del water - mebarre : Per me GF Vip è finito questa sera.....sono stufo del pilotaggio che gli autori continuano a fare. Vi conviene mett… - giad99 : @CooBooBoo @staticisorrisi @NinaNigro86 @Loredan18318646 @Meri776 @ilpuntodolente Sicuramente tu no ma ci sono tant… -