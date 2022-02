(Di giovedì 10 febbraio 2022)esprime il proprio parere in merito alla difficile questione legata all’epilogo del Mondiale di F1 2021. Il Gran Premio d’Abu Dhabi continua a creare polemiche nonostante siano passati di fatto due mesi dalla finalissima nell’isola di Yas Marina. Il commentatore di Sky Sport per quanto riguarda la massima formula ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’ dopo un’audio che ha riportato delle battute tra Jonathan Wheatley (direttore sportivo della Red Bull) e(direttore di gara) prima dell’ultimo restart del Mondiale 2022. L’ex pilota di F1 ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono parole che fanno male ai tifosi di Lewis e della Mercedes. Non bisogna essere fan di Hamilton per credere che dovrebbe essere un otto volte campione del mondo. Il regolamento non è ...

Advertising

zazoomblog : F1 Martin Brundle: “Cambiare Michael Masi non risolverà il problema” - #Martin #Brundle: #“Cambiare #Michael -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Brundle

OA Sport

Nel frattempo, l'episodio consumatosi a Yas Marina ha inevitabilmente suscitato sdegno ed indignazione nel mondo del motorsport in generale, a cominciare da un ex pilota come. L'...... queste le parole del brasiliano su Twitter , parafrasando il celebre ' Is that Glock? ' usato danella telecronaca originale di Interlagos 2008, quando Hamilton superò proprio il ...Martin Brundle esprime il proprio parere in merito alla difficile questione legata all’epilogo del Mondiale di F1 2021. Il Gran Premio d’Abu Dhabi continua a creare polemiche nonostante siano passati ...Martin Brundle has condemned the leaked chat between Michael Masi and Red Bull during the controversial Abu Dhabi GP. The Australian did not apply the rules correctly in the title finale and decided ...