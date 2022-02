Energia: Letta in Cna, rischio per ripresa, carobollette tra temi discussi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Questa mattina il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha incontrato il nuovo presidente della Cna, Dario Costantini. Al centro del colloquio – il primo dal rinnovo dei vertici della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa – le questioni che in questa fase rischiano di compromettere la ripresa economica, tra cui, in particolare, il caro Energia e il tema della cessione dei crediti per i bonus edilizi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Questa mattina il segretario del Partito Democratico, Enrico, ha incontrato il nuovo presidente della Cna, Dario Costantini. Al centro del colloquio – il primo dal rinnovo dei vertici della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa – le questioni che in questa fase rischiano di compromettere laeconomica, tra cui, in particolare, il caroe il tema della cessione dei crediti per i bonus edilizi.

Advertising

zazoomblog : Energia: Letta in Cna rischio per ripresa carobollette tra temi discussi - #Energia: #Letta #rischio #ripresa - TV7Benevento : Energia: Letta in Cna, rischio per ripresa, carobollette tra temi discussi - - tfnews_t : #Letta (#PD): su #carobollette intervenire subito #economia #economy #italia #bollette #energia #news #tfnews… - Lucio63th1 : T A N T I A N N I M A L G O V E R N O DALEMA-PRODI-MONTI-LETTA-RENZI-GENTILONI-CONTE - hanno portato l’Italia all… - eureka775 : @CarloCalenda @Azione_it Credo che la politica debba lavorare sull’offerta. Quando leggo tweet di Letta che, solo p… -