È morta Donatella Raffai Quel dolce gesto un anno fa

Advertising

fanpage : Addio a #DonatellaRaffai, la prima storica conduttrice di #chilhavisto - Adnkronos : Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - SkyTG24 : Addio a #DonatellaRaffai, la conduttrice volto storico della trasmissione #chilhavisto - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - davidemaggio : #DonatellaRaffai è morta· Fu lo storico volto di ‘Chi l’ha visto?’ -

Ultime Notizie dalla rete : morta Donatella

La tv è in lutto per la scomparsa diRaffai, storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?' e di 'Telefono Giallo',all'età di 78 anni. Ad annunciarlo è stato il marito Sergio Maestranzi, ...Lutto nel mondo della televisione: èa 78 anniRaffai, prima storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?' al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito ...12Morta Donatella Raffai, conduttrice storica di Chi l’ha visto? 11:07Linea Verde fa tappa in Sicilia, il viaggio nella provincia di Trapani 11:07Un altro bambino in overdose. E' emergenza a Palermo: ...Lutto nel mondo della televisione: è morta a 78 anni Donatella Raffai, prima storica conduttrice di “Chi l’ha visto?” al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La ...