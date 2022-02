Draghi a Genova | Toti | “Sua visita alla Radura della Memoria un momento molto emozionante”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)– “L’omaggio del presidente del consiglio Marioalle vittime di Ponte Morandi e la suaè stato un. Qui si coltiverà per sempre il ricordo di quel triste giorno, un giorno che ha segnato la vita di tutti noi. Come però ha detto il presidentequesto posto è anche un simbolo del nostro coraggio, il coraggio di una terra che non ha mai mollato e che ha saputo ripartire” Così il presidenteRegione Liguria, Giovanni, in occasionedel premier...

Un nuovo decreto sulle bollette ci sarà. Presto. E di "ampia portata". Il premier Mario Draghi sceglie lo sfondo del porto di Genova, dove è tornato ieri per promuovere il Pnrr, per lanciare un ...