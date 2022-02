Dad solo per non vaccinati, Garante della privacy: verso i minori va evitata ogni discriminazione, anche indiretta (Di giovedì 10 febbraio 2022) In audizione alla Camera il Garante per la protezione dei dati personali si esprime in merito decreto-legge n. 1 del 2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) In audizione alla Camera ilper la protezione dei dati personali si esprime in merito decreto-legge n. 1 del 2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istitutiformazione superiore. L'articolo .

