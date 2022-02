Covid, Gimbe: calano contagi, ma crollano i nuovi vaccinati over 50 (Di giovedì 10 febbraio 2022) commenta Nella settimana 2 - 8 febbraio, il consueto monitoraggio della fondazione Gimbe rileva una riduzione dei nuovi casi ( - 250mila), in parte per la minore circolazione del virus ma anche a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) commenta Nella settimana 2 - 8 febbraio, il consueto monitoraggio della fondazionerileva una riduzione deicasi ( - 250mila), in parte per la minore circolazione del virus ma anche a ...

Advertising

HuffPostItalia : Gimbe: calano i vaccini nella fascia 5-11 anni e crollano in quella degli over 50 - Agenzia_Ansa : Gimbe, in 7 giorni -27,9% di nuovi casi ma -15,5% di tamponi. Sono 7,1 milioni le persone che non hanno ancora rice… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: nell’ultima settimana -27,2% di contagi, calano i ricoveri e le intensive ma non i decessi. Oltre 7 m… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gimbe: calano contagi, ma crollano i nuovi vaccinati over 50 #covid #gimbe - ValeValentina2 : RT @HuffPostItalia: Gimbe: calano i vaccini nella fascia 5-11 anni e crollano in quella degli over 50 -