Così si può raggiungere l’immunità di gregge senza vaccini (Di giovedì 10 febbraio 2022) I dati parlano chiaro: in Africa la campagna vaccinale anti Covid ha fatto una fatica tremenda a partire e, ancora oggi, non è riuscita a coprire una popolazione vastissima. La quota delle persone completamente vaccinate si aggira intorno all’11%, mentre quelle in attesa di completare il ciclo vaccinale sono poco più del 5%. Numeri troppo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 10 febbraio 2022) I dati parlano chiaro: in Africa la campagna vaccinale anti Covid ha fatto una fatica tremenda a partire e, ancora oggi, non è riuscita a coprire una popolazione vastissima. La quota delle persone completamente vaccinate si aggira intorno all’11%, mentre quelle in attesa di completare il ciclo vaccinale sono poco più del 5%. Numeri troppo InsideOver.

Advertising

LiaQuartapelle : “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto in Europa dalla caduta del Muro di Berlino. Bene che il governo ????… - DSantanche : Se ho capito bene (e ho capito bene) le cose stanno così: pensionato non vaccinato non può ritirare pensione alla p… - la_Biennale : Le parole non bastano per salutare l'immensa #MonicaVitti (1931-2022). La ricordiamo così, sorridente, mentre insie… - sonoiotac : @ale_notaro @sophocata Ma quello siete voi che l’avete interpretata così!!! Lo si può benissimo leggere in un altro… - pierpa72 : @GiuseLatorraca2 Che non si può giocare di sera a febbraio nel mezzo della settimana. Atalanta e Fiorentina sono st… -

Ultime Notizie dalla rete : Così può La figlia dell'amore - Il Caffè di Massimo Gramellini Per coronarla mancava una Vittoria, così due anni fa decisero di provare con la fecondazione ... La si può leggere qui. Chi non è ancora abbonato può trovare qui le modalità per farlo, e avere accesso a ...

Orrore nel Cosentino, pitbull trovato impiccato fra due alberi È chi ha ucciso in quella maniera il cane e che lo ha lasciato così, alla mercé di tutti, dando ... Può sembrare duro dirlo ma è la verità'. Poi, in amara chiosa: 'Se questi gesti sono commessi ancora ...

Passaggio col rosso, il ''red delay'' non può essere inferiore a 3 secondi Altalex Per coronarla mancava una Vittoria,due anni fa decisero di provare con la fecondazione ... La sileggere qui. Chi non è ancora abbonatotrovare qui le modalità per farlo, e avere accesso a ...È chi ha ucciso in quella maniera il cane e che lo ha lasciato, alla mercé di tutti, dando ...sembrare duro dirlo ma è la verità'. Poi, in amara chiosa: 'Se questi gesti sono commessi ancora ...