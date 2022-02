Coppa di Turchia, Montella eliminato senza Balotelli: Adana Demirspor fuori ai rigori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Eliminazione ai rigori dalla Coppa di Turchia per l’Adana Demirspor, la squadra allenata da Vincenzo Montella che ha dovuto anche fare a meno di Mario Balotelli. Gli ottavi di finale infatti hanno visto il passaggio del turno dell’Alanyaspor, che dopo l’1-1 dei tempi regolamentari si è imposto nella lotteria dagli 11 metri. Il gol di Oztumer aveva rimesso in partita l’Adana, che poi però ai rigori ha pagato a caro prezzo due errori su quattro tentativi: il 4 su 5 dell’Alanyaspor è così bastato per strappare il pass per i quarti di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Eliminazione aidalladiper l’, la squadra allenata da Vincenzoche ha dovuto anche fare a meno di Mario. Gli ottavi di finale infatti hanno visto il passaggio del turno dell’Alanyaspor, che dopo l’1-1 dei tempi regolamentari si è imposto nella lotteria dagli 11 metri. Il gol di Oztumer aveva rimesso in partita l’, che poi però aiha pagato a caro prezzo due errori su quattro tentativi: il 4 su 5 dell’Alanyaspor è così bastato per strappare il pass per i quarti di finale. SportFace.

