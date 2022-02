Calenda e Claudio Martelli si incrociano e finisce in dsigrazia | Bugiardo | Cafone Una rovinosa rissa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è entrato di nuovo in polemica con Carlo. Lo ha fatto con un post su Facebook, dopo averlo già fatto nel corso del programma L'Aria che tira su La7 definendolo "Ercolino faccio tutto io".. "Per cominciare, cheè un, unsciocco perché mente senza motivo. Un anno fa l'ho incontrato due o tre volte, mi ha chiesto di aderire al suo movimento presentandosi come un liberal socialista garantista interessato al progetto dell'Avanti!", scrive l'ex vicesgretario del Psi craxiano. "Gli dissi ci penserò e dopo averci pensato non l'ho più visto né sentito. Mi ha scritto lo stesso chiedendomi 150 euro per partecipare alla sua cena elettorale, glieli ho spediti pur di evitare di cenare con lui e altre insistenze". Come ricorda poi il sito ...