Calciomercato Inter, Inzaghi non lo vede | “Via a fine stagione” (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’agente esce allo scoperto e dichiara che il suo assistito a fine stagione andrà via dall’Inter L’Inter ha subito riscattato la sconfitta nel derby vincendo e convincendo in Coppa Italia… L'articolo Calciomercato Inter, Inzaghi non lo vede “Via a fine stagione” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’agente esce allo scoperto e dichiara che il suo assistito aandrà via dall’L’ha subito riscattato la sconfitta nel derby vincendo e convincendo in Coppa Italia… L'articolonon lo“Via a” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

cmdotcom : Ag. #Radu: 'È dispiaciuto per non aver giocato in Coppa Italia. Lui più forte di #Onana, andrà via dall'#Inter a fi… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#SerieA - Gli arbitri per la 25esima giornata: #Doveri e #Mariani per i due big match - _enz29 : RT @fcin1908it: TS conferma: “Perisic, sì all’Inter! Uno in particolare gli ha fatto cambiare idea” - Fantacalcio : Inter, l'agente di Radu: 'Più forte di Onana, andrà via' -