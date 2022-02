Calciomercato, incontro e svolta: doppio sì all'Inter di Inzaghi (Di giovedì 10 febbraio 2022) ... a fronte dei 5 che guadagna ora, e le parti si erano lasciate nei mesi scorsi con un 'arrivederci' a febbraio, mese in cui, come evidenziato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) ... a fronte dei 5 che guadagna ora, e le parti si erano lasciate nei mesi scorsi con un 'arrivederci' a febbraio, mese in cui, come evidenziato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, spazio ai rinnovi: #DeSciglio il primo nome sulla lista - CalcioOggi : Calciomercato Milan, accelerata improvvisa: domani l’incontro per Botman - Milan News 24 - Milannews24_com : Calciomercato Milan, accelerata improvvisa: domani l’incontro per Botman - news24_inter : #Perisic vuole restare all'#Inter: le strade per il rinnovo ??? - MilanWorldForum : Milan: l'incontro per Botman. Conferme. Le news QUI -) -