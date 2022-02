Bergamo | revocata la licenza a un bar di via Baschenis | “Continue violazioni e problemi di ordine pubblico”

(Di giovedì 10 febbraio 2022). Doppio provvedimento in arrivo da parte del Comune di, con l’obiettivo di tutelare l’e migliorare la sicurezza delle aree in questione, ovvero viae via Novelli. PalaFrizzoni ha infatti revocato laa un locale di via17: alla base della decisione le tantedei regolamenti e delle norme collezionate dall’esercizio negli ultimi mesi, oltre aidisegnalati all’esterno del locale per colpa dei propri avventori. La revoca ha effetto immediato. Stop alla vendita di alcolici, sia somministrazione che d’asporto, invece, per un minimarket di via Novelli, dalle 17 alle 24, a partire dal 11 febbraio e fino al 11 aprile ...

