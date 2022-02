Ambiente, Federico Conte: “Preservare la vocazione agroalimentare di Buccino” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’area industriale del comune di Buccino non è idonea a ospitare insediamenti invasivi, ad alto impatto ambientale, incompatibili con le attività produttive e artigianali di natura agro-alimentari che sono la vera, straordinaria vocazione del territorio”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che ha depositato alla Camera una interrogazione al Ministro della transizione ecologica. “Ho già presentato nei mesi scorsi – continua il parlamentare – allo stesso Ministro analoga interrogazione su destino vocazionale dell’area industriale di Buccino, con riferimento al tentativo di allestire su quel territorio un insediamento delle Fonderie Pisano”. Il tema si ripropone per l’azienda che, sottolinea Conte, “vorrebbe nella zona un impianto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’area industriale del comune dinon è idonea a ospitare insediamenti invasivi, ad alto impatto ambientale, incompatibili con le attività produttive e artigianali di natura agro-alimentari che sono la vera, straordinariadel territorio”. Lo dichiara, deputato di Liberi e Uguali, che ha depositato alla Camera una interrogazione al Ministro della transizione ecologica. “Ho già presentato nei mesi scorsi – continua il parlamentare – allo stesso Ministro analoga interrogazione su destino vocazionale dell’area industriale di, con riferimento al tentativo di allestire su quel territorio un insediamento delle Fonderie Pisano”. Il tema si ripropone per l’azienda che, sottolinea, “vorrebbe nella zona un impianto ...

