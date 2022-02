Amadeus nella seconda stagione di Lampadino e Caramella (Di giovedì 10 febbraio 2022) Amadeus A partire da lunedì 14 febbraio 2022, su Rai Yoyo e RaiPlay, arriva la nuova serie del cartoon able “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”, il primo cartone animato al mondo a essere rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. La serie, prodotta da Raffaele Bortone e Andrea Martini per Animundi S.r.l., in collaborazione con Rai Ragazzi, prevede 20 nuovi episodi, in onda tutti i giorni, alle ore 8.45 e alle ore 18.20, e disponibili in boxset su RaiPlay. Per le caratteristiche e i valori che promuove, Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa ha sedotto e coinvolto diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della scienza e dell’imprenditoria che hanno aderito al progetto con entusiasmo, prestando la loro voce ad un personaggio ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 febbraio 2022)A partire da lunedì 14 febbraio 2022, su Rai Yoyo e RaiPlay, arriva la nuova serie del cartoon able “nel MagiRegno degli Zampa”, il primo cartone animato al mondo a essere rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. La serie, prodotta da Raffaele Bortone e Andrea Martini per Animundi S.r.l., in collaborazione con Rai Ragazzi, prevede 20 nuovi episodi, in onda tutti i giorni, alle ore 8.45 e alle ore 18.20, e disponibili in boxset su RaiPlay. Per le caratteristiche e i valori che promuove,nel MagiRegno degli Zampa ha sedotto e coinvolto diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della scienza e dell’imprenditoria che hanno aderito al progetto con entusiasmo, prestando la loro voce ad un personaggio ...

