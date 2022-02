Alec Baldwin : sa complainte alors qu’il reprend le chemin des tournages après le drame de Rust (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le 21 octobre dernier, Alec Baldwin tuait accidentellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du western Rust, à Santa Fe. L’acteur a été accusé de ne pas avoir vérifié le Colt 45 qu’il utilisait lors d’une prise, en l’absence d’une armurière. après un long silence, l’acteur donne enfin de ses nouvelles dans une courte vidéo Instagram enregistrée dans le Hampshire, en Angleterre. Il annonce avoir repris du service devant la caméra à l’occasion du tournage d’un film indépendant. « Ça fait bizarre de reprendre le boulot » confie-t-il. Alec Baldwin avait fait la promesse de tenir un journal de bord de ses voyages et de sa vie professionnelle. Voici son témoignage après sa rentrée des classes tardive : « C’était notre premier jour ... Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le 21 octobre dernier,Baldwin tuait accidentellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du western, à Santa Fe. L’acteur a été accusé de ne pas avoir vérifié le Colt 45utilisait lors d’une prise, en l’absence d’une armurière.un long silence, l’acteur donne enfin de ses nouvelles dans une courte vidéo Instagram enregistrée dans le Hampshire, en Angleterre. Il annonce avoir repris du service devant la caméra à l’occasion du tournage d’un film indépendant. « Ça fait bizarre dere le boulot » confie-t-il.Baldwin avait fait la promesse de tenir un journal de bord de ses voyages et de sa vie professionnelle. Voici son témoignagesa rentrée des classes tardive : « C’était notre premier jour ...

