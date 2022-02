10 febbraio … (Di giovedì 10 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nei giorni scorsi abbiamo ricordato l’anniversario dall’ultimo gol di Claudio Gentile. Nella biografia scritta con Alberto Cerruti l’ex difensore ha dichiarato il suo orgoglio per il bronzo olimpico ad Atene 2004, considerato che è “la seconda medaglia nel calcio ai Giochi dopo quella di Berlino”. Della spedizione azzurra che conquistò l’oro nel 1936 fece parte anche Mario Giani, il quale però giocò solo alcune partite amichevoli prima della kermesse a cinque cerchi. Era nato il 10 febbraio 1912, dieci anni dopo Paolo Amadesi (campione d’Italia con il Torino nel 1928). Oggi avrebbe compiuto ottant’anni Gennaro Olivieri, 93 presenze in Serie A tra Spal e Roma. Ottantotto invece in Serie B tra estensi e Perugia. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 10 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nei giorni scorsi abbiamo ricordato l’anniversario dall’ultimo gol di Claudio Gentile. Nella biografia scritta con Alberto Cerruti l’ex difensore ha dichiarato il suo orgoglio per il bronzo olimpico ad Atene 2004, considerato che è “la seconda medaglia nel calcio ai Giochi dopo quella di Berlino”. Della spedizione azzurra che conquistò l’oro nel 1936 fece parte anche Mario Giani, il quale però giocò solo alcune partite amichevoli prima della kermesse a cinque cerchi. Era nato il 101912, dieci anni dopo Paolo Amadesi (campione d’Italia con il Torino nel 1928). Oggi avrebbe compiuto ottant’anni Gennaro Olivieri, 93 presenze in Serie A tra Spal e Roma. Ottantotto invece in Serie B tra estensi e Perugia. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

VittorioSgarbi : Gran Bretagna, Johnson annuncia la fine delle restrizioni dal 21 febbraio: niente isolamento per i positivi. @stampasgarbi - fattoquotidiano : Il senso di Renzi per la giustizia: i pm chiedono il processo, lui li denuncia - FBiasin : Il 10 febbraio 1992, ovvero 30 anni fa, usciva “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, decisamente più di un album. Chi c’era,… - Corry08101961 : RT @MarceVann: Pare che qualcosa li abbia fermati alla terza dose. Un giorno capiremo anche il perché. - JacominaRita : RT @ita_ask: Facciamo partire il nuovo conto alla rovescia -26 giorni all'11 febbraio 2022, data di uscita del film Ask Taktikleri su Netfl… -