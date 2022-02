West Ham | super multa in arrivo per Zouma | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ha fatto sconti ilHam a Kurt. Il francese è finito nell’occhio del ciclone qualche giorno fa per un video, finito sui social, in cui l’ex Chelsea maltratta i suoi due gatti, lanciandoli a terra, colpendoli e rincorrendoli. Gli Hammers hanno optato per la sanzione massima: unadi 250mila sterline, pari a due settimane di stipendio del classe ’94, che verranno donate ad associazioni di beneficienza per gli animali. Queste le parole del club, riportate da Calcio e Finanza: “IlHam United condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt, nel video che è circolato. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma vorremmo chiarire che non perdoniamo in alcun modo la crudeltà verso gli animali”. Inoltre, la RSCPA, acronimo di Royal ...